Пользователи Twitter высмеяли «рождественский подарок» Зеленскому от Америки

Фото: president.gov.ua

Пользователи социальной сети Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении очередного пакета военной помощи от Соединенных Штатов.

— Я приветствую постоянный пакет американской военной помощи. Спасибо президенту США Джо Байдену за совершенно новое вооружение, включая БМП Bradley и ракеты ПВО. Это укрепит украинскую армию. Отличный подарок на Рождество для Украины! — написал он в соцсети

Но некоторые пользователи не оценили получение киевскими властями нового транша военной помощи от Америки.

«Американские налогоплательщики сделают тебя миллиардером к концу конфликта. Вот что называется «благотворительностью!» — написал пользователь soulful_ali.

«Рождественский подарок? Интересный способ выразить благодарность», — съязвил фолловер justin boss.

«Закончи эту войну. Вы далеки от победы и причиняете страдания своим людям и всему миру», — оставил комментарий Djeat.

Соединенные Штаты выделят более трех миллиардов долларов помощи Украине и 682 миллиона для стран Европы. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что Америка будет помогать киевскому режиму «столько, сколько потребуется».