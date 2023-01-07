Эксперт пояснила, кому проиндексируют пенсии в России с 1 января

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Большинство российских пенсионеров с 1 января начнут получать проиндексированные пенсии, совокупный размер повышения с начала 2022 года окажется около 15 процентов. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

— Инфляция на конец 2022 года в декабре прогнозируется на уровне 12,3 процента, а повышение пенсий должно ее превысить. В рамках индексации на 4,8 процента в 2023 году будет повышена фиксированная часть страховой пенсии (с 7220,7 до 7567,3 рубля) и стоимость пенсионного балла (с 118,09 до 123,76 рубля), — сказала Финогенова.

Кроме того, с 1 января на 3,28 процента увеличится размер прожиточного минимума, что повлечет и увеличение прожиточного минимума пенсионера (ПМП), пояснила эксперт. При этом для пенсионеров, чья пенсия окажется ниже ПМП, будут произведены автоматические социальные доплаты.

Финогенова отметила, что индексация затронет и другие виды выплат. Прочих категорий населения индексация коснется позже.

Так, социальные пенсии будут увеличены с 1 апреля, а перерасчет пенсий для военных пенсионеров произойдет с 1 октября, передает агентство «Прайм».

С 2023 года начали действовать новые правила доставки пенсий. Доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская отметила, что раньше почтальоны приносили пенсию только раз в месяц.