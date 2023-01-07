Минобороны: Россия продолжит соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Армия России соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в субботу, 7 января.

— Вместе с тем, киевским режимом в течение прошедших суток продолжались артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций, — говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Так, по жилым кварталам Донецка украинские солдаты выпустили свыше 60 снарядов крупного калибра, а по населенному пункту Макеевка ДНР был нанесен удар американскими РСЗО HIMARS.

С предложением ввести режим временного прекращения огня по причине Рождества выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении отверг предложение России. По мнению главы государства, Москва якобы хочет объявить перемирие, чтобы затем атаковать украинскую армию «с новой силой».