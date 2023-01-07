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Ефимов: Около 14 процентов от общего числа субъектов МСП России работает в Москве

Лейла Алиева
Город
Ефимов: Около 14 процентов от общего числа субъектов МСП России работает в Москве
Фото: Пресс-служба

В столице работает почти 14 процентов от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) России. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в субботу, 7 января.

— С января по октябрь 2022 года число МСП, зарегистрированных в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличилось на 4,1 процента. Количество юридических лиц за 10 месяцев выросло на 2,5 процента, а индивидуальных предпринимателей — на 5,9 процента, — рассказал он.

В настоящее время в столице функционирует более 13,7 процента от общего числа российских субъектов МСП. Благодаря этому в Москве увеличился вклад малого и среднего бизнеса в экономику.

Так, за первые шесть месяцев прошлого года он вырос на 20 процентов по сравнению с аналогичными показателями 2021 года, передает агентство городских новостей «Москва».

Обороты субъектов малого и среднего предпринимательства в Москве за 11 месяцев 2022 года составили 3,6 триллиона рублей, что более чем на четверть превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Бизнес МСП Владимир Ефимов Москва
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