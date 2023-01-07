Глава Минздрава Турции: При обрушении потолка в отеле пострадали 32 человека

Фото: Pixabay

Более 30 человек пострадали при обрушении потолка в гостинице в провинции Карс на востоке Турции. Об этом сообщил в субботу, 7 января, глава Министерства здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Подвесной потолок обрушился в отеле в городе Сарыкамыш, где собравшиеся почтили память погибших в одноименной битве Первой мировой войны.

— В результате обрушения потолка в отеле пострадали 32 человека. Девять из них были доставлены в больницу. В целом состояние раненых хорошее, — цитирует министра РИА Новости.

По меньшей мере семь человек погибли, четверо получили ранения в результате взрыва баллона с бытовым газом в ресторане в городе Назилли в западной части Турции. Об этом 30 декабря сообщил губернатор провинции Айдын, где произошел инцидент, Хюсейн Аксой.

4 декабря в жилом доме турецкого города Шанлыурфа прогремел взрыв. Тогда сообщалось, что в результате происшествия пострадали четыре человека.