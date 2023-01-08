Кадыров: до Украины дойдет около 15 процентов помощи Запада, остальное разворуют

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Всего лишь 15 процентов военной поддержки европейских стран и Соединенных Штатов дойдет до Украины, остальное разворуют. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

— В последнее время в СМИ говорится о долларах, технике, которые выделяют европейские страны для Украины. Техника, которую выделяют Украины, — это неоправданная сила, и нам не о чем беспокоиться. И те средства, которые списываются, американскими руководителями — это копейки, дойдет до них всего 15 процентов. Переживать и беспокоиться не о чем, — сказал он в Telegram-канале.

Политик назвал это рабочей схемой по отмыванию денег, в которой западные и украинские чиновники разворуют данные средства.

— Единственное, о чем мы — воины и патриоты России — должны переживать, это то, что Россия может сесть за стол переговоров. Это единственное, чего мы должны бояться, — отметил глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что Россия «борется с шайтанами» на своей территории, а не на территории Украины. Он назвал президента Украины Владимира Зеленского главным идеологом фашизма.

До этого Кадыров заявил, что Зеленского нужно будет судить в столице республики — городе Грозном, когда его «вытащат из бункера».