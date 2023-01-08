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Глава Донецкой ВГА Кириленко сообщил, что в Краматорске поврежден промышленный объект

Юлия Курганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Глава Донецкой ВГА Кириленко сообщил, что в Краматорске поврежден промышленный объект
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Краматорске пострадал промышленный объект. Об этом сообщил в воскресенье, 8 января, глава подконтрольной Украине Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

— В Константиновке удар пришелся на промышленную зону, — написал он в Telegram-канале.

Ранее агентство УНИАН сообщило, что в Краматорске прозвучала серия взрывов. После полуночи там была объявлена воздушная тревога, передает РИА Новости.

Два взрыва прозвучали в городе Мерефе Харьковской области после объявления воздушной тревоги. Об этом 8 января сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В то же время очевидцы сообщили, что в области было слышно четыре взрыва.

Несколько взрывов произошли 7 января в городе Запорожье, который находится под контролем Украины. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

4 января взрыв был слышен в Мелитополе и пригороде, по предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил Владимир Рогов. По его информации, взрыв был слышен в районе 23:35. Он подчеркнул, что звуки связаны с работой ПВО в регионе.

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