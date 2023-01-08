Диетологи объяснили, как скинуть лишний вес после праздников

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Диетологи рассказали, как быстро прийти в форму после праздничных застолий.

Врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко сообщил, что часто переедание во время новогодних каникул случается из-за того, что люди хотят расслабиться и получить удовольствие. Он посоветовал для возвращения в форму устраивать сытные и вкусные разгрузочные дни, которые при этом будут создавать дефицит калорий. Например, хорошим блюдом для разгрузочного дня могут стать диетические голубцы.

— Нужно взять нежирное мясо — курицу, идейку или телятину, — грибы и капустный лист. У нас получатся голубцы, в которых будет 40-50 килокалорий на 100 граммов. При этом блюдо будет содержать и белок, и углеводы, и клетчатку, — рассказал специалист.

Диетолог-эндокринолог Майра Рау отметила, что на каникулах следует придерживаться принципа здоровой тарелки.

— Разделите мысленно тарелку на 3-4 части: одну треть — одну вторую тарелки наполните овощами и фруктами, четверть — одну треть — крупами, картофелем, пастой или хлебом, и четверть — одну треть — белковым продуктом, например, бобовыми, рыбой, птицей, мясом или творогом, — порекомендовала она.

Врач добавила, что не нужно добавлять сахар в напитки и необходимо употреблять достаточное количество воды, передает РИА Новости.

После Нового года многие люди не могут быстро вернуться к своему привычному весу. К тому же у некоторых привычный режим питания нарушается на протяжении праздников. «Вечерняя Москва» разбиралась, как правильно питаться после Нового года, чтобы быстро прийти в форму.