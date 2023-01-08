Власти Молдавии выразили заинтересованность в закупке газа на общей платформе ЕС

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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выразила заинтересованность в закупках природного газа на Общей платформе закупок Евросоюза, сообщили в пресс-службе правительства республики.

— Доступ к этой платформе позволит нам усилить процесс обеспечения энергетической безопасности Молдавии. <...> Несмотря на то, что мы сильно пострадали от повышения цен и сокращения объемов поставляемого «Газпромом» природного газа, мы продолжаем твердо смотреть в сторону европейского будущего, — цитирует пресс-служба Гаврилицу.

По словам премьера, Молдавия в данный момент сталкивается с проблемами в экономической и социальных сферах, а также в области энергетики и безопасности, передает РИА Новости.

На фоне глубокого экономического кризиса в Молдавии начались антиправительственные митинги. Как рассказал «Вечерней Москве» политолог Андрей Кортунов, подобные меры вряд ли приведут к свержению действующей власти.

По словам эксперта, митинги лишь ослабят позиции нынешнего главы государства Майи Санду на шанс быть переизбранной вновь. Кроме того, раскол в обществе, который произошел в Молдавии, — проблема давняя.