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Движение поездов на Кольцевой линии метро Москвы возобновилось в обычном режиме

Георгий Соланович
Город
Движение поездов на Кольцевой линии метро Москвы возобновилось в обычном режиме
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Движение поездов на Кольцевой линии метро Москвы возобновилось в обычном режиме, с 2 по 7 января поезда поочередно ходили только в одном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 8 января.

Как отметил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, ограничения были необходимы для обновления инфраструктуры подземки.

— Благодаря обновлению мы уже с понедельника увеличим количество поездов в часы пик на одной из самых популярных линий. Для пассажиров сократится время ожидания составов на станции и появятся дополнительные места в часы пик, — отметил Ликсутов.

На официальном сайте мэра Москвы уточнили, что благодаря обновлению инфраструктуры количество поездов на кольце в час пик увеличится с 34 до 36, что даст 2,5 тысячи дополнительных мест в каждую сторону.

2 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году ожидается активное развитие метрополитена. В частности, в наступившем году планируется открытие 14 новых станций метро, а на БКЛ откроется 9 станций.

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