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Экс-советник ЦРУ: США могут пойти на глупость из-за успеха России

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-советник ЦРУ: США могут пойти на глупость из-за успеха России
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты Америки могут пойти на глупый шаг в борьбе с Россией на Украине. Об этом заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

— Большая опасность может возникнуть, если США по глупости продолжат эскалацию до победного конца, чтобы предотвратить поражение Украины. Я не предсказываю, что это произойдет, но ситуация может обостриться до такой степени, что тактическое ядерное оружие будет применено в отчаянии, — написал Рикардс.

Он отметил, что и Вашингтон, и Москва будут бороться на Украине до победного конца, однако Россия, недавно сменившая тактику боевых действий, начинает побеждать. США же, заключил бывший сотрудник спецслужб, потратили на снабжение ВСУ вооружением большие деньги, поэтому поражение Украины будет означать стратегическое поражение Штатов.

Политолог Юрий Светов рассказал «ВМ», чего добивается НАТО, продолжая поставки оружия Украине. По его мнению, победа Украины в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России.

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