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МВД ЛНР оценило мощность взрывного устройства, подорвавшего газопровод

Лейла Алиева
Происшествия
МВД ЛНР оценило мощность взрывного устройства, подорвавшего газопровод
Фото: glava-lnr.info

Порядка 500 граммов в тротиловом эквиваленте составила мощность взрывного устройства, прогремевшего на газопроводе в городе Лутугино ЛНР. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщили в Центре общественных связей МВД республики.

— По предварительной информации, тротиловый эквивалент составляет порядка 500 граммов, — говорится в сообщении.

По словам специалиста-взрывотехника ЭКЦ МВД ЛНР Евгения Охрименко, специалисты осмотрели территорию и нашли пролом трубы диаметром около 35 сантиметров. Также они выявили, что было заложено взрывное устройство, пишет РИА Новости.

Взрыв на газопроводе в городе Лутугино произошел 7 января. После инцидента около 13 тысяч абонентов в ЛНР остались без газа. Возгорание на газопроводе удалось быстро ликвидировать.

По данному факту министерство государственной безопасности Луганской народной республики возбудило уголовное дело по статье «Диверсия».

ЛНР Газопроводы Взрывные устройства
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