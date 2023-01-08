МВД ЛНР оценило мощность взрывного устройства, подорвавшего газопровод

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Порядка 500 граммов в тротиловом эквиваленте составила мощность взрывного устройства, прогремевшего на газопроводе в городе Лутугино ЛНР. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщили в Центре общественных связей МВД республики.

— По предварительной информации, тротиловый эквивалент составляет порядка 500 граммов, — говорится в сообщении.

По словам специалиста-взрывотехника ЭКЦ МВД ЛНР Евгения Охрименко, специалисты осмотрели территорию и нашли пролом трубы диаметром около 35 сантиметров. Также они выявили, что было заложено взрывное устройство, пишет РИА Новости.

Взрыв на газопроводе в городе Лутугино произошел 7 января. После инцидента около 13 тысяч абонентов в ЛНР остались без газа. Возгорание на газопроводе удалось быстро ликвидировать.

По данному факту министерство государственной безопасности Луганской народной республики возбудило уголовное дело по статье «Диверсия».