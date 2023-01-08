Три человека погибли при пожаре жилого дома на юго-западе Москвы
Три человека погибли в результате пожара в жилом доме на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 8 января, сообщил источник в экстренных службах.
Обстоятельства гибели трех человек пока уточняются. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
В настоящее время на месте работают правоохранительные органы и экстренные службы, деятельность которых координирует Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов.
Столичная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела.
На кадрах видно, как после взрыва в квартире вылетели окна.
Пожар начался в этот же день на 14-м этаже дома 23к1 на улице Дмитрия Ульянова. Из окна здания повалил густой дым, из огня удалось спасти четверых человек.