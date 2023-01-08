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Три человека погибли при пожаре жилого дома на юго-западе Москвы

Лейла Алиева
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Три человека погибли при пожаре жилого дома на юго-западе Москвы
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Москва, улица Дмитрия Ульянова, 23к1 Карта всех событий

Три человека погибли в результате пожара в жилом доме на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 8 января, сообщил источник в экстренных службах.

Обстоятельства гибели трех человек пока уточняются. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

В настоящее время на месте работают правоохранительные органы и экстренные службы, деятельность которых координирует Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов.

Столичная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела.

На кадрах видно, как после взрыва в квартире вылетели окна.

Видео: Telegram / Zvezdanews

Пожар начался в этот же день на 14-м этаже дома 23к1 на улице Дмитрия Ульянова. Из окна здания повалил густой дым, из огня удалось спасти четверых человек.

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