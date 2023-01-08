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Фильм «Чебурашка» за неделю заработал почти три миллиарда рублей

Лейла Алиева
Общество
Фильм «Чебурашка» за неделю заработал почти три миллиарда рублей
Фото: Чебурашка, 2023

Российский художественный фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко с народным артистом России Сергеем Гармашем в главной роли за неделю проката сумел заработать почти три миллиарда рублей. Это следует из данных системы сведений о показах фильма в кинотеатрах ЕАИС на воскресенье, 8 января.

Премьера картины состоялась 1 января. За это время «Чебурашка» заработал уже 2 901 078 437 рубля, говорится на сайте. Общая сумма кассовых сборов на данный момент уступает только показателям кинокартин «Холоп» и «Движение вверх», которые заработали 3,06 и 2,96 миллиарда рублей соответственно.

До этого стало известно, что сиквел фантастической саги Джеймса Кэмерона «Аватар-2» за 12 дней собрал свыше одного миллиарда долларов. Он занял третью позицию по объемам продаж после последних частей «Мстителей» Marvel: «Война бесконечности» и «Финал».

Кроме того, в декабре прошедшего года «Аватар: Путь воды» возглавил рейтинг проката в России и СНГ, собрав за выходные 17 и 18 декабря 160 миллионов рублей в прокате без учета РФ и Белоруссии.

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