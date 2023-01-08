В Крыму заявили о возможном смещении границ спецоперации на запад

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Границу проведения спецоперации на Украине могут сместить на запад. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в воскресенье, 8 января.

— По мере развития конфликта с коллективным Западом граница, на которой мы должны будем остановиться, может быть существенно смещена на запад от той, которая виделась первоначально, — отметил он.

По словам главы парламента, необходимо сделать все, чтобы не допустить угрозы с территории Крыма. Для этого важно отодвинуть границы проведения спецоперации, передает РИА Новости.

До этого читатели британского издания Daily Mail прокомментировали новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он заявил о намерении захватить Крым.

Недавно глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина намерена «вернуть» Крым в 2023 году. О том, каковы шансы Украины на вторжение в Крым, «Вечерней Москве» рассказал капитан I ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинские политики регулярно говорят о намерении захватить полуостров, в связи с чем продолжающиеся заявления не вызывают удивления.