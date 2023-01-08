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Актер Фидаров ответил на слова Смольянинова о готовности воевать против РФ

Лейла Алиева
Общество
Актер Фидаров ответил на слова Смольянинова о готовности воевать против РФ
Фото: Youtube / Скажи Гордеевой. Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом

Актер Артур Смольянинов никогда не появится в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров в воскресенье, 8 января.

— По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь. Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь, только потому, что на поле боя тебя никогда не будет, — приводит его слова РИА Новости.

Поводом для этого стали слова актера о том, что он готов отправиться в зону спецоперации и воевать против России. Вместе с тем, он пригрозил Фидарову, поддерживающего российскую спецоперацию на Украине, что мог бы в него выстрелить.

В свою очередь депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в отношении актера следует возбудить уголовное дело. Он также добавил, что обратится в Следственный комитет с данной инициативой.

Смольянинов уже не в первый раз высказывается против России. Так, в декабре певица Наталья Сенчукова осудила актера, который заявил о нежелании поддерживать решения российской власти. Она добавила, что ощутила потребность в русской культуре, и поняла, что должна оставаться в России.

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