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Die Welt: Польша призывает НАТО принять более жестокие меры против России

Лейла Алиева
В мире
Die Welt: Польша призывает НАТО принять более жестокие меры против России
Фото: Unsplash

Польша призывает союзников в НАТО принять более жестокие меры в отношении России. Об этом пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники в польском МИД.

— Некоторые члены НАТО — в том числе Германия — похоже, хотят как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, даже если Киеву придется пойти на территориальные уступки. Польша же стремится ослабить Москву в долгосрочной перспективе, — отмечается в материале.

Опрошенные эксперты из Европейского совета по международным отношениям (ECFR) отметили, что числе стран, которые поддерживают мирное урегулирование конфликта — Германия и Франция, а за ее продолжения жаждут Чехия, Словакия, а также Польша.

По словам эксперта польского центра (OSW) Юстина Готковска, даже США и Великобритания не так радикальны в этом вопросе.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что слова политиков с Запада о помощи поставок оружия в достижении мира на Украине подразумевают совершенно иную цель.

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