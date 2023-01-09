Зеленский рассказал о переброске подкреплений ВСУ в район Артемовска и Соледара

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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимается организацией переброски подкреплений войскам, которые ведут бои с российскими силами в районе Артемовска (украинское название Бахмут) и Соледара. Об этом в воскресенье, 8 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, в конце недели командующий направлением генерал Александр Сырский объехал войска, которые занимают позиции на подступах к Соледару и Бахмуту. На месте военачальник организовывал шаги, которые необходимы для укрепления обороны.

В частности речь шла о переброске допподразделений и усиления артиллерийского огня, заявил Зеленский, слова которого приводит ТАСС.

В минувшую субботу, 7 января, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что ВСУ в ближайшее время оставят город Соледар в Донецкой народной республике, украинские подразделения получили приказ на отступление.

30 декабря командование ВСУ направило отряды с иностранными наемниками в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление российских войск.