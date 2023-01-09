Globo: В Бразилии задержали за беспорядки не менее 150 человек

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По меньшей мере 150 человек были задержаны правоохранителями в воскресенье, 8 января, за участие в беспорядках в столице Бразилии. Об этом сообщили журналисты телеканала Globo.

До этого бразильское отделение телекомпании CNN сообщило о 30 задержанных. Им может грозить до 12 лет тюремного заключения. Органы правопорядка зафиксировали централизованное планирование беспорядков, пишет ТАСС.

Речь идет о вандалах, которые ворвались в здание Национального конгресса (парламента) государства и устроивших там погром. На кадрах из здания парламента были видны многочисленные разрушения, битые стекла, поломанная мебель и даже костры.

До этого посольство РФ в Бразилии рекомендовало своим сотрудникам и находящимся в Бразилиа россиянам «ограничить выход в город и избегать скоплений людей» в связи с массовыми беспорядками в городе.

До этого президент Бразилии Лулу Да Силва ввел режим чрезвычайной ситуации до конца января в стране из-за массовых беспорядков, устроенных сторонниками экс-главы государства Жаира Болсонару.