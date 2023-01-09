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Готовые завтраки могут исчезнуть с полок российских магазинов

Егор Провоторов

Сюжет: 

Еда
Общество
Готовые завтраки могут исчезнуть с полок российских магазинов
Фото: Pexels

Готовые завтраки могут частично исчезнуть с полок российских магазинов уже весной 2023 года. Речь идет о мюсли, граноле и хлопьях. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в ассоциации «Русбренд».

В сентябре прошлого года Министерство сельского хозяйства РФ запустило государственную систему контроля «Зерно». Она дает возможность отслеживать весь оборот пшеницы, бобовых, ячменя и прочего зерна. «Русбренд» отмечает, что такая система может негативно сказаться на рынке, поскольку требует серьезных изменений в стандартах.

Все это, по информации газеты «Известия» может привести к проблемам с поставками товаров в магазинах и нехватке продуктов. Уже сейчас заметны проблемы со скоростью оформления документации. Кроме того периодическое обновление системы занимает несколько часов.

Накануне стало известно, что россияне стали заметно реже употреблять на завтрак кофе с бутербродом — индекс потребления таких продуктов во второй половине декабря снизился на 1,4 пункта по сравнению с первой половиной месяца.

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