Жителям Москвы рассказали о морозной погоде в столице 9 января

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до 19 градусов ниже нуля — такая погода ожидает жителей и гостей столичного региона в понедельник, 9 января. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

Днем в российской столице температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от 15 до 17 градусов со знаком «минус». В ночное время суток столбики термометров опустятся до –19 градусов. В Подмосковье днем ожидается 15-20 градусов ниже нуля, а ночью — до 21 градуса мороза, местами заморозки до 26 градусов ниже нуля.

Также метеорологи Гидрометцентра РФ на своем сайте спрогнозировали юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 3-11 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит 762-763 миллиметра ртутного столба.

Накануне синоптик Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что на Крещение в столице ожидаются околонулевые температуры. По словам специалиста, москвичам не стоит ждать привычных крещенских морозов.