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Обозреватель Bloomberg заявил, что Запад не хочет прямой конфронтации с РФ

Егор Провоторов
В мире
Обозреватель Bloomberg заявил, что Запад не хочет прямой конфронтации с РФ
Фото: depositphotos

Несмотря на поставки новой военной техники, которую можно охарактеризовать как наступательную, Запад не хочет, чтобы Украина использовала ее для ударов, которые обозначаются США и союзниками как российские, заявил обозреватель Андреас Клут в своей статье для Bloomberg.

Аналитик заверил, что существует негласная договоренность, что Киев не должен использовать западное оружие для организации контрнаступления на территорию РФ и, вероятно, обязан воздерживаться от нанесения ударов по России в целом.

По словам Клута, страны США и блока НАТО осторожно выбирают модели вооружений, поставляемые на Украину. Это связано с тем, что приоритетом для Соединенных Штатов и остальных западных стран остается избежание прямой конфронтации с Москвой.

При этом объявление о передаче Киеву новых видов бронемашин, включая Bradley и Marder, стало значительным сдвигом в риторике Запада, поскольку до этого члены НАТО отказывались давать ВСУ подобные машины, пишет РИА Новости.

Накануне США и страны НАТО сообщили о намерении передать в качестве военной помощи Украине новую технику. Какое оружие планируют поставить Киеву, насколько оно опасно и чем ответит российская сторона, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Украина Оружие Россия США НАТО
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