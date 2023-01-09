The Guardian: Зеленский достиг почти легендарного статуса в Голливуде

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком дня в Голливуде после встреч с американскими актерами, многочисленных видеообращений и поездки в Соединенные Штаты, пишет издание The Guardian.

В материале говорится, что именно украинский лидер «продолжал вовлекать Голливуд» в украинскую проблематику после того, как первоначальный всплеск информации на эту тему в прессе утих.

Президент Ассоциации голливудских критиков Никки Фаулер заявила, что «путешествие Зеленского было искусством, имитирующим жизнь». Оно заинтересовало не только звезд Голливуда, но и жителей Штатов в целом. По словам главы ассоциации, поведение президента Украины находит отклик у многих звезд.

Авторы материала приходят к выводу, что Зеленский достиг в Голливуде «почти легендарного статуса», пишет РИА Новости.

В начале ноября стало известно, что именитый голливудский актер Шон Пенн передал украинскому лидеру свою статуэтку «Оскар». Он на время передал эту награду на хранение Зеленскому в качестве «символа победы Украины». Пенн заявил, что статуэтка будет находиться в стране до окончания боевых действий.