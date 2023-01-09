Главные новости к утру 9 января

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Более 400 человек были задержаны после массовых беспорядков, устроенных сторонниками экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в столице страны, городе Бразилиа. Они захватили здание Национального конгресса. Правоохранительные органы разгоняли протестующих перцовым газом, а также светошумовыми гранатами.

Готовые завтраки могут частично исчезнуть с полок российских магазинов уже весной 2023 года. Речь идет о мюсли, граноле и хлопьях. Об этом сообщили в ассоциации «Русбренд». Этому способствует новая государственная система контроля «Зерно», утвержденная Минсельхозом.

Евросоюз в скором времени запустит переговорный процесс по поставкам в страны европейского политического блока российского газа. Таким мнением поделился депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает возможным действовать по «особым правилам военного времени» в отношении предателей, которые желают гибели своему Отечеству.

Костромскую и Ярославскую области ожидают морозы до 35-40 градусов утром в понедельник и вторник, 9 и 10 января. Метели с ветром до 24-27 метров в секунду и сильные осадки прогнозируются в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай 9 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до 19 градусов ниже нуля — такая погода ожидает жителей и гостей столичного региона в понедельник, 9 января. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.