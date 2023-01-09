Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Главные новости к утру 9 января

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 9 января
Фото: Pexels

Более 400 человек были задержаны после массовых беспорядков, устроенных сторонниками экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в столице страны, городе Бразилиа. Они захватили здание Национального конгресса. Правоохранительные органы разгоняли протестующих перцовым газом, а также светошумовыми гранатами.

Готовые завтраки могут частично исчезнуть с полок российских магазинов уже весной 2023 года. Речь идет о мюсли, граноле и хлопьях. Об этом сообщили в ассоциации «Русбренд». Этому способствует новая государственная система контроля «Зерно», утвержденная Минсельхозом.

Евросоюз в скором времени запустит переговорный процесс по поставкам в страны европейского политического блока российского газа. Таким мнением поделился депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает возможным действовать по «особым правилам военного времени» в отношении предателей, которые желают гибели своему Отечеству.

Костромскую и Ярославскую области ожидают морозы до 35-40 градусов утром в понедельник и вторник, 9 и 10 января. Метели с ветром до 24-27 метров в секунду и сильные осадки прогнозируются в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай 9 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до 19 градусов ниже нуля — такая погода ожидает жителей и гостей столичного региона в понедельник, 9 января. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

Дмитрий Медведев Еда Евросоюз (ЕС) газоснабжение Бразилия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте