Губернатора федерального округа Бразилии сняли с должности после беспорядков

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Губернатор федерального округа Бразилиа был снят с должности решением судьи федерального Верховного суда Бразилии Александра де Мораеша. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.

Решение было принято после того, как сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару разгромили несколько зданий в городе.

— Министр федерального Верховного суда Александр де Мораеш постановил отстранить от должности губернатора федерального округа Ибанейса Рошу, — передает СМИ.

Более 400 человек задержаны в столице Бразилии — городе Бразилиа — после массовых беспорядков, организованных сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару в воскресенье, 8 января. «Вечерняя Москва» рассказывает все, что известно о произошедшем на данный момент.

8 января вандалы ворвались в здание Национального конгресса (парламента) государства и устроили там погром. На кадрах из здания парламента были видны многочисленные разрушения, битые стекла, поломанная мебель и даже костры. К настоящему моменту их всех вывели из здания, а на место происшествия прибыл действующий президент страны Лула Да Силва.