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Москвичам рассказали, как изменятся МЦД в 2023 году

Полина Долганова
Город
Москвичам рассказали, как изменятся МЦД в 2023 году
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Текущий, 2023 год, станет очень продуктивным для Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он напомнил, что в 2023 году в Москве откроется движение по МЦД-3 и МЦД-4 и завершится реконструкция 14 пригородных вокзалов.

Заммэра уточнил, что соответствующие проекты обеспечат комфортным городским транспортом более пяти миллионов москвичей.

Так, протяженность МЦД-3 составит 85 километров. На новой линии откроется 41 станция. Протяженность МЦД-4 составит 86 километров. На линии появится 18 пересадочных станций.

Кроме того, в 2023 году работы также продолжатся на уже существующих МЦД-1 и МЦД-2. Так, например, на станции Белорусская специалисты продолжают обновлять платформы в зоне посадки МЦД-1 и будущего МЦД-4.

Также на МЦД-1 ожидается открытие станции Петровско-Разумовская, а на МЦД-2 транспортно-пересадочный узел появится на новой станции Марьина Роща, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в текущем году в городе увеличится вдвое сеть наземного метро. Глава города также перечислил самые востребованные станции МЦД.

Транспорт Максим Ликсутов МЦД Москва
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