Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сертификаты на оплату аренды социального жилья планируют внедрить в России

Полина Долганова
Общество
Сертификаты на оплату аренды социального жилья планируют внедрить в России
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Минстрою поручено проработать меру по сертификатам на аренду соцжилья на 2026-2030 годы.

Соответствующие сертификаты можно будет использовать для оплаты найденной своими силами жилплощади, если в регионе наблюдается дефицит предложений.

Нововведение поможет расширить возможности помощи для тех, кто нуждается в жилье.

По словам члена комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, при внедрении сертификатов важно будет учесть, чтобы возможность такой аренды не подменяла собой права россиян на получения жилья в собственность.

Он также уточнил, что для нововведения необходимо разработать механизмы в законе, которые будут привлекательны для девелоперов с точки зрения инвестиций, передает газета «Известия».

В конце прошлого года российское правительство расширило условия программы семейной ипотеки, благодаря чему ею смогут воспользоваться семьи с двумя несовершеннолетними детьми. Ставка по кредиту останется на уровне шести процентов.

В январе 2022 года президент России Владимир Путин поручил не допускать переселения граждан из аварийного жилья в некачественное.

Жилье социальная сфера жизни Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте