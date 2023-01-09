Сертификаты на оплату аренды социального жилья планируют внедрить в России

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Минстрою поручено проработать меру по сертификатам на аренду соцжилья на 2026-2030 годы.

Соответствующие сертификаты можно будет использовать для оплаты найденной своими силами жилплощади, если в регионе наблюдается дефицит предложений.

Нововведение поможет расширить возможности помощи для тех, кто нуждается в жилье.

По словам члена комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, при внедрении сертификатов важно будет учесть, чтобы возможность такой аренды не подменяла собой права россиян на получения жилья в собственность.

Он также уточнил, что для нововведения необходимо разработать механизмы в законе, которые будут привлекательны для девелоперов с точки зрения инвестиций, передает газета «Известия».

В конце прошлого года российское правительство расширило условия программы семейной ипотеки, благодаря чему ею смогут воспользоваться семьи с двумя несовершеннолетними детьми. Ставка по кредиту останется на уровне шести процентов.

В январе 2022 года президент России Владимир Путин поручил не допускать переселения граждан из аварийного жилья в некачественное.