В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ к форсированию Днепра
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Украинская армия планирует форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища. Об этом в понедельник, 9 января, заявил председатель местного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская атомная электростанция.
Рогов добавил, что в настоящее время в Днепре уменьшается сток воды, что является искусственным процессом, организованным ВСУ за счет перекрытия затворов ГЭС на плотинах Днепровского каскада, передает РИА Новости.
В конце декабря консультации России и МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции состоялись в Москве.
Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что на ЗАЭС, которая постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины, есть риск атомной аварии.
Инженер-физик, эколог Илья Рыбальченко рассказал «Вечерней Москве», что для повторения чернобыльской трагедии в наши дни на Запорожской АЭС достаточно нарушить герметичность и систему охлаждения атомного реактора.