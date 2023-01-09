Морозы начнут отступать: синоптик спрогнозировал потепление в столичном регионе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Морозы начнут отступать в столице и Подмосковье со вторника, 10 января. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, 10 января днем температура воздуха будет составлять около 10 градусов ниже нуля. При этом в среду, 11 января, воздух погреется до минус семи градусов, а в конце недели в столичном регионе ожидается от минус четырех до минус шести градусов, передает ТАСС.

До этого синоптик Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что с первой в наступившем году рабочей недели в столичном регионе начнется потепление, самый холодный день ожидается 9 января. По его словам, в первые дни этой недели в столичный регион начнет поступать теплый воздух из-за смены антициклона.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что Костромскую и Ярославскую области ожидают морозы до 35–40 градусов утром в понедельник и вторник, 9 и 10 января. Метели с ветром до 24–27 метров в секунду и сильные осадки прогнозируются в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.