Актер Адам Рич умер в возрасте 54 лет

Фото: YouTube-канал CBS Evening News

Американский актер Адам Рич скончался в возрасте 54 лет. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил портал TMZ, ссылаясь на судебно-медицинскую экспертизу округа Лос-Анджелес.

Актер умер в субботу, 7 января, в своем доме, при этом члены его семьи не раскрыли причину смерти знаменитости. Рич стал известным в детские годы, когда сыграл самого младшего члена семьи Брэдфорд, Николаса, в сериале «Восьми достаточно».

Помимо этого, он принимал участие в съемках других проектов и различных телефильмов в конце 70-х и 80-х годов. Среди работ с участием Рича названы фильмы «Остров фантазий», «Серебряные ложки», «Лодка любви». Также он участвовал в озвучке мультсериала «Подземелья и драконы».

Последним участием Рича на телевидении был эпизод в сериале «Спасатели Малибу» в 1993 году, после чего он на многие годы пропал с экранов. Однако в 2003 году он выступил с камео в комедийном фильме Дэвида Спейда «Дики Робертс: бывший ребенок-звезда». В последние годы Рич занимался написанием и продажей сценариев киностудиям.