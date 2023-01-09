Психолог Зинова дала советы, как вернуться к рабочим будням после новогодних праздников

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Кандидат психологических наук Ульяна Зинова дала советы, как вернуться к рабочим будням после продолжительных новогодних праздников.

Специалист советует не хвататься за все дела сразу в первые дни, а дать себе время, чтобы раскачаться.

— Если такой возможности нет, составьте четкий график того, что будете делать в первые рабочие дни. Распишите по часам, — отметила эксперт в комментарии Life.ru.

Важно не выбиваться из этого графика. Стоит запланировать несколько важных задач на оставшиеся дни января и потом разбить их на более мелкие подзадачи.

В свою очередь психолог Елена Перминова добавила, что после новогодних праздников может возникать постотпускная депрессия. Часто такое состояние возникает у тех, кто уезжал на отдых в теплые страны, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Психиатр Алексей Вилков рассказал «Вечерней Москве», как настроиться на трудовые будни и не впасть в депрессию.