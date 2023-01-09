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Метеоролог Куткевич рассказал о погоде в Санкт-Петербурге на Крещение

Ирина Игнатенко
Общество
Метеоролог Куткевич рассказал о погоде в Санкт-Петербурге на Крещение
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Метеоролог Юрий Куткевич рассказал, какую погоду ждать петербуржцам на Крещение, 19 января.

Он отметил, что морозы в регионе начнут постепенно ослабевать уже к началу следующей недели. Ожидается приближение теплого фронта.

По словам синоптика, начиная с четверга, 12 января, температуры будут близкие к нулю, осадки будут смешанного характера: мокрый снег, временами с дождем. К Крещению может немного похолодать, но серьезных минусовых температур не ожидается.

Метеоролог уточнил, что сильного похолодания, до минус 20 градусов, на Крещение ждать точно не стоит, передает издание «Невские новости».

Ранее сообщалось, что морозная погода в Петербурге на протяжении новогодних праздников усугубила дорожную обстановку в городе. На улицах образовались большие сугробы и гололед, что повышает риск получения травм при передвижении по тротуарам, передает Nation news.

С первой в наступившем году рабочей недели в столичном регионе начнется потепление, самый холодный день ожидается 9 января. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик Александр Ильин.

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