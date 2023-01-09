WP: Украину ждут большие проблемы из-за событий в США

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Обозреватель американской газеты Washington Post Лиз Слай рассказала, что будущее Украины может оказаться под вопросом из-за грядущих выборов в США в 2024 году.

В материале говорится, что судьба Украины становится все более зависимой от переменных, неподдающихся контролю киевскому правительству. Колумнист в своей статье цитирует слова представителя Чикагского совета по глобальным вопросам Элизабет Шекелфорд, которая заявила, что оказываемая поддержка Украины с европейской стороны «политически важна», однако военный вклад Европы ни идет ни в какое сравнение с «огромным количеством оружия, поставляемого Вашингтоном».

При этом Шекелфорд подчеркнула, что будущие обязательства поставок американского вооружения могут «оказаться под вопросом» в том случае, если республиканцы одержат победу на выборах.

Помимо этого, Слай выразила сомнение в возможности западных государств обеспечивать Киев необходимыми боеприпасами. По мнению журналистки, это может подорвать боеспособность украинских подразделений и привести к их истощению.

До этого обозреватель Андреас Клут в своей статье для Bloomberg заявил, что несмотря на поставки новой военной техники, характеризуемую как наступательную, Запад не хочет, чтобы Украина использовала ее для ударов, которые обозначаются США и союзниками как российские.