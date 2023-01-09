Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

WP: Украину ждут большие проблемы из-за событий в США

Евгений Жуков
В мире
WP: Украину ждут большие проблемы из-за событий в США
Фото: whitehouse

Обозреватель американской газеты Washington Post Лиз Слай рассказала, что будущее Украины может оказаться под вопросом из-за грядущих выборов в США в 2024 году.

В материале говорится, что судьба Украины становится все более зависимой от переменных, неподдающихся контролю киевскому правительству. Колумнист в своей статье цитирует слова представителя Чикагского совета по глобальным вопросам Элизабет Шекелфорд, которая заявила, что оказываемая поддержка Украины с европейской стороны «политически важна», однако военный вклад Европы ни идет ни в какое сравнение с «огромным количеством оружия, поставляемого Вашингтоном».

При этом Шекелфорд подчеркнула, что будущие обязательства поставок американского вооружения могут «оказаться под вопросом» в том случае, если республиканцы одержат победу на выборах.

Помимо этого, Слай выразила сомнение в возможности западных государств обеспечивать Киев необходимыми боеприпасами. По мнению журналистки, это может подорвать боеспособность украинских подразделений и привести к их истощению.

До этого обозреватель Андреас Клут в своей статье для Bloomberg заявил, что несмотря на поставки новой военной техники, характеризуемую как наступательную, Запад не хочет, чтобы Украина использовала ее для ударов, которые обозначаются США и союзниками как российские.

Украина Оружие США поставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте