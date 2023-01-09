Андрей Бочкарев оценил готовность административно-бытового корпуса электродепо «Аминьевское»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Административно-бытовой корпус электродепо «Аминьевское» готов на 70 процентов. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На территории электродепо «Аминьевское» строится семиэтажный административно-бытовой корпус с подвалом, общей площадью порядка 13 тысяч квадратных метров, — отметил он.

Заммэра добавил, что специалисты возвели все монолитные конструкции, а также смонтировали оборудование теплового пункта. Помимо этого, в ходе работ был установлен один из трех лифтов. По его словам, в этом здании будет располагаться персонал. Для него были предусмотрены блок помещений для отдыха локомотивных бригад, рабочих, служащих, специалистов и руководителей, столовая на 140 мест, актовый зал на 180 мест, спортзал, санитарно-бытовые помещения и медицинский блок.

В конце 2022 года Бочкарев заявил, что в начале этого года в столице собираются открыть крупнейшее столичное электродепо «Нижегородское». Как уточняется, на территории нового электродепо расположатся 53 здания и сооружения, над возведением которых сегодня работает 1700 человек.