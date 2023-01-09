Тренер Ларионов рассказал, с какого возраста детям можно заниматься хоккеем

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Приводить семилетнего ребенка в секцию хоккея не поздно. Такое мнение высказал советский и российский хоккеист, тренер «Торпедо» Игорь Ларионов. Он отметил, что сам пришел в этот вид спорта в этом возрасте.

— В семь лет тогда было не поздно, я считаю, что и сегодня не поздно, — отметил хоккеист в комментарии «360».

Он добавил, что, приводя ребенка в секцию в семь лет, надо понимать, что будет тяжело, если он еще не умеет хорошо кататься на коньках. Ему нужно будет приложить много усилий, чтобы догнать ребят, которые приступили к занятиям с четырех лет.

В этом вопросе важна поддержка тренера, команды и родителей.

Международная федерация хоккея (IIHF) на следующем конгрессе намерена рассмотреть возможность проведения одного из ближайших молодежных чемпионатов мира в Новосибирске. Об этом в четверг, 5 января, заявил президент организации Люк Тардиф.