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Многоуровневая развязка появится в районе пересечения МСД с Каширским шоссе

Араз Салехов
Город
Многоуровневая развязка появится в районе пересечения МСД с Каширским шоссе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

В районе пересечения Московского скоростного диаметра (МСД) с Каширским шоссе планируется строительство многоуровневой развязки, которая обеспечит съезд с Юго-Восточной хорды в сторону МКАД. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

— Длина правоповоротного съезда с Юго-Восточной хорды на Каширское шоссе составит около 800 метров, ширина дорожного полотна на этом участке — от пяти до 11 метров, — говорится в сообщении.

Как уточняется, там также планируется строительство остановки для общественного транспорта. Помимо этого, специалисты проведут работы по устройству боковой дороги вдоль Каширского шоссе к Шипиловскому проезду и улице Борисовские пруды. Он позволит обеспечить выезд с этой магистрали на улицу Борисовские пруды, Шипиловский проезд и разворот в сторону центра города, сообщает Telegram-канал «ДепСтрой Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин 4 января рассказал о планах дорожного строительства в городе в наступившем году. По его словам, в скором времени специалисты завершат строительство южного участка МСД, Южной рокады и Северного дублера Кутузовского проспекта. По окончании работ создание нового дорожного каркаса города будет в основном завершено.

Строительство Москва Московский скоростной диаметр (МСД)
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