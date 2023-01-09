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Астролог Лебеденко рассказала, как преуспеть в деловой сфере в начале января

Ирина Игнатенко
Общество
Астролог Лебеденко рассказала, как преуспеть в деловой сфере в начале января
Фото: shutterstock

Астролог Анна Лебеденко дала советы как провести первую рабочую неделю после новогодних каникул.

По словам эксперта, в любви благоприятно флиртовать, ухаживать и демонстрировать свою заинтересованность. Нужно обратить внимание на общие духовные ценности, которые сближают с партнером.

В деловой сфере лучше не гнаться за новизной и не принимать поспешных решений. Стоит проявлять больше дружелюбия, много общаться, завязывать новые деловые контакты. Также стоит назначать встречи и обсуждать рабочие планы, передает «Радио 1».

Ранее астролог Александр Зараев напомнил, что 2023 год является Годом Кролика или Кота. На политической арене все жесткие, конфликтные вопросы, которые часто возникают в год Тигра, будут решаться дипломатическим путем, поскольку кот редко проявляет агрессию, только в случае крайней необходимости, передает издание argumenti.ru.

До этого астролог Тамара Глоба перечислила представителей зодиакального круга, которые станут настоящими счастливчиками и любимцами фортуны в 2023 году.

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