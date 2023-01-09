Синоптик спрогнозировала осадки в виде ледяных игл на старый Новый год в Москве
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Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что к концу недели температура в Москве приблизится к средним значениям для текущего сезона.
По ее словам, потепление в городе начнется с 10 января. В среду и четверг температура составит минус 10–12 градусов. К выходным потеплеет еще на несколько градусов.
Синоптик добавила, что атмосферное давление будет все время выше обычного, поэтому существенных осадков не ожидается.
Она отметила, что ближе к старому Новому году выпадет немного снега. Метеоролог добавила, что совсем незначительные осадки в виде ледяных игл будут сопровождать потепление в течение всей недели, передает «360».
До этого синоптик Александр Ильин сообщил «Вечерней Москве», что на Крещение в Москве стоит ожидать околонулевые температуры, а привычных крещенских морозов в этом году не будет.