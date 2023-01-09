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Аналитики объяснили падение цен на газ в Европе теплой погодой

Евгений Жуков
В мире
Аналитики объяснили падение цен на газ в Европе теплой погодой
Фото: shutterstock

Руководство европейских стран практически справилось с проблемой прохождения отопительного сезона благодаря аномально теплой погоде в ноябре и начале января на территории Евросоюза (ЕС).

Европе удалось сэкономить газ и удержать запасы топлива в хранилищах практически на рекордном уровне в истории. Стоимость на газ вернулась к показателям годичной давности: порядка 780 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты консалтинговой фирмы EBW Analytics назвали дополнительную причину падения цен, которой стало увеличение выработки ветрогенерации в Европе.

Сокращение поставок российского топлива не оказало существенного влияния на динамику цен в Европе, потому что доля трубопроводного газа из России в европейском потреблении на данный момент составляет около четырех процентов, передает «Коммерсантъ».

До этого депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани рассказала, что ЕС в скором времени запустит переговорный процесс по поставкам в европейские страны российского газа. Она также добавила, что переговоры по поставкам углеводородов из России начнутся «в течение нескольких месяцев».

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