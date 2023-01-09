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Прокуратура контролирует расследование покушения на убийство матерью своего семилетнего сына

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура контролирует расследование покушения на убийство матерью своего семилетнего сына
Фото: Пресс-служба Совфеда

Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту ранения семилетнего мальчика собственной матерью в подмосковной Коломне. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в понедельник, 9 января.

По ее словам, ведомство проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также соблюдение законодательства о несовершеннолетних. Сотрудники прокуратуры оценят то, как действовали органы системы профилактики, а также насколько родители исполняли свои обязанности.

Также Короткова отметила, что на место преступления выезжал прокурор города Коломна Александр Рубанов.

Покушение на убийство, о котором идет речь, произошло в квартире жилого дома вечером 6 января. Пьяная 23-летняя мать поссорилась с семилетним сыном и ударила того ножом в живот.

Ребенка госпитализировали, его жизни на данный момент ничего не угрожает. Женщину задержали, на допросе она признала свою вину. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего», ход и результаты расследования которого контролирует прокуратура Подмосковья.

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