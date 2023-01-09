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Омбудсмен Ярославская: Умерший в Москве младенец задохнулся во время кормления грудью

Евгений Жуков
Происшествия
Омбудсмен Ярославская: Умерший в Москве младенец задохнулся во время кормления грудью
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В квартире дома на северо-западе Москвы младенец погиб из-за того, что мать неправильно кормила его грудью. Об этом в понедельник, 9 января, рассказала уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

— В первые дни января СМИ облетела новость о том, что «в Москве мать задушила новорожденного сына». Печально, что даже вполне уважаемые площадки порой грешат тем, что не проверяют информацию, — написала омбудсмен.

Ярославская подчеркнула, что женщина кормила ребенка ночью и уснула. А когда проснулась, то увидела новорожденного сына без признаков жизни, после чего сама вызвала медиков и сотрудников полиции. По предварительным данным, гибель ребенка наступила в результате аспирационной асфиксии грудным молоком.

Омбудсмен дала советы в своем Telegram-канале молодым родителям, как можно избежать подобных трагедий. Ярославская порекомендовала после каждого кормления давать ребенку возможность отрыгнуть воздух, который он заглотил вместе с пищей.

3 января произошел похожий случай со смертью ребенка. Тело малыша обнаружили в квартире жилого дома на улице Твардовского. По данным ведомства, в полицию с заявлением о смерти месячного младенца обратилась его бабушка.

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