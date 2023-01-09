Психолог рассказал, сколько времени нужно на адаптацию к работе после новогодних праздников

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У большинства людей на адаптацию к работе после долгих праздников уходит от половины дня до двух суток. Об этом рассказал психолог Евгений Идзиковский.

Он отметил, что зачастую стресс от выхода на работу после новогоднего отдыха испытывают те, кому не нравится их сфера деятельности, и дело не в контрасте «отдых — работа». Также многим не хочется возвращаться на работу из-за того, что приходится общаться с неприятными людьми в коллективе. В этих случаях стоит задуматься о смене работы.

Чтобы настроится на рабочий лад, необходимо первым делом наладить режим сна. Решать рабочие вопросы нужно постепенно, разделив задачи на важные и второстепенные, передает «Радио 1».

Ранее невролог Евгений Жималенков рассказал, как наладить биоритмы после новогодних каникул. Эксперт посоветовал ложиться и вставать в одно и то же время, увеличить физическую активность, снизить калорийность питания, передает aif.ru.

Психиатр Алексей Вилков рассказал «Вечерней Москве», как настроиться на трудовые будни и не впасть в депрессию.