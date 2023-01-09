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Кравцов подарил Путину сборник детских стихотворений и рисунков

Полина Долганова
Общество
Кравцов подарил Путину сборник детских стихотворений и рисунков
Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным передал российскому лидеру сборник сочинений, рисунков и стихотворений, который создали по итогам творческого состязания «Что значит быть с Россией». Встреча президента и министра состоялась в понедельник, 9 января.

— Пользуясь случаем, уважаемый Владимир Владимирович, хочу передать вам книгу, мы провели конкурс «Что значит быть с Россией», и много стихотворений, рисунков, сочинений ребята нам прислали, и вот такой сборник хотел бы вам передать, — цитирует министра РИА Новости.

Недавно глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что помощник российского лидера Владимир Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории. Министр добавил, что работы по созданию нового учебника будут проводиться не с нуля. На данный момент в распоряжении ведомства находится ряд пособий, среди которых имеется книга Анатолия Торкунова. По словам Кравцова, написание нового учебника займет около года.

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