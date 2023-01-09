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Суд отказался заочно арестовывать издателя «Медиазоны» Верзилова

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Суд отказался заочно арестовывать издателя «Медиазоны» Верзилова
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Басманный районный суд столицы отказался заочно арестовывать издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова*. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 9 января.

С ходатайством о заочном заключении под стражу в суд обратился следователь по уголовному делу о втором гражданстве. Однако в удовлетворении просьбы было отказано.

По закону издателя преследуют уже больше года. Его объявили еще 15 ноября 2021 года, когда у сотрудников правоохранительных органов возникли вопросы, связанные с двойным гражданством мужчины. Кроме российского паспорта, у подозреваемого имеется канадский документ.

Ранее стало известно, что в отношении Верзилова* также расследуется уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных Сил РФ из-за публикаций, сделанных мужчиной в социальных сетях, в которых он распространил ложные сведения о действиях российских солдат в Буче.

* Включены в список СМИ-иноагентов.

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