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«Опыт Украины очевиден»: Швеция восстановит гражданскую службу по призыву

Евгений Белоусов
В мире
«Опыт Украины очевиден»: Швеция восстановит гражданскую службу по призыву
Фото: Pixabay

Швеция восстановит гражданскую службу по призыву. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

— Опыт Украины очевиден: когда нужно защищать гражданское население, спасательная служба оказывается под очень большим давлением, — заявил министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин.

По его словам, на первом этапе на гражданскую службу будут направлены люди, у которых уже есть навыки спасателей. По предварительным оценкам, численность этой группы составит около трех тысяч человек, передает ТАСС.

В конце июня прошлого года главы стран НАТО решили официально пригласить Швецию и Финляндию стать членами альянса. Участники Североатлантического альянса также договорились о подписании протокола о вступлении данных государств.

В декабре министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что королевство в случае вступления в Североатлантический альянс намерено направить войска в Восточную Европу, чтобы они присоединились к Силам быстрого реагирования блока.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в западный военно-политический блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.

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