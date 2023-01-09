Мишустин объявил о продлении программы госгарантий бесплатной медпомощи

Фото: Пресс-служба Госдумы

Российское правительство продлило до 2025 года программу госгарантий бесплатной медицинской помощи. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Она (программа — прим. «ВМ») предусматривает в том числе оказание высокотехнологичной и специализированной помощи. Увеличиваем число доступных людям видов услуг, — сказал председатель правительства.

По словам Мишустина, в стране также активно расширяются возможности медицинской реабилитации. Премьер подчеркнул важность доступности бесплатной медицинской помощи для граждан во всех регионах страны.

Качество этой помощи не должно определяться местом жительства пациента, передает слова Мишустина официальный сайт кабмина.

3 января правительство России приняло решение включить новые направления в программу бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2023 год.

Так, в программу попали дополнительные меры по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С до 2030 года, также это касается разрабатываемого федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».