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Москвичам рассказали о работе Музея электронной книги в Библиотеке для молодежи

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о работе Музея электронной книги в Библиотеке для молодежи
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Москва, Большая Черкизовская улица, 4к1 Карта всех событий

В Российской государственной библиотеке для молодежи открыта постоянная экспозиция «Музей электронной книги», охватывающая многовековую эволюцию носителей информации и знаний с древнейших времен до нынешнего века. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы.

— Проект имеет собственную историю, потребовались годы, чтобы собрать воедино концепцию, коллекцию и цифровой контент... В 2020 году библиотеки страны активно включились в процессы формирования цифрового пространства и развития цифровой грамотности населения, — рассказала автор идеи, директор Российской государственной библиотеки для молодежи Ирина Михнова.

Она уточнила, что среди новых решений было создание Музея электронной книги. По ее словам, электронная книга вкупе с печатной являются ключевыми ресурсами публичной библиотеки. Как уточняется, музей открыт в будни с 11:00 до 20:00, вход в него свободный.

Также стало известно, что три документальных фильма выпущены в Сети в рамках образовательно-просветительского проекта «Русские географические названия: история открытий». Он разработан Фондом имени Миклухо-Маклая при поддержке Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона ИВ РАН и Фонда президентских грантов.

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