Тщетные надежды Болсонару: что на самом деле происходит в Бразилии

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Захват здания Конгресса в столице Бразилии сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару связан с его желанием вернуть себе власть. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.

По словам спикера, политика бывшего главы государства была во многом идентична политике экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

— За это за Болсонару даже закрепилось прозвище Тропический Трамп, — подметил Светов. — К слову, сам бразилец не стал скрывать своих симпатий к этому американскому политику. Став президентом, он во многом начал подражать тогдашнему главе Белого дома.

И поскольку история любит иронию, Болсонару проиграл в ходе очередных президентских выборов, так же как и Трамп, напомнил собеседник «ВМ».

— Вспомните, Дональд проиграл своему оппоненту с небольшим отрывом. В свою очередь и Болсонару уступил Луле да Силве, который с небольшим перевесом одержал победу и пришел к власти, — добавил политолог.

И тогда Тропическому Трампу, пусть и скрипя зубами, все же пришлось признать свой проигрыш, сказал эксперт.

— Парадокс в том, что в Латинской Америке отставные президенты очень часто садятся в тюрьму. Им тут же начинают выкатывать обвинения в коррупции. И когда Лула да Силва стал главой государства, силовики начали активно расследовать грешки, которые числились за Болсонару в период его президентства, — уточнил спикер. — Видите ли, Бразилия — не Соединенные Штаты. Там, если ты власть захватил вооруженным и практически незаконным путем, она у тебя останется. И случаи, когда, предположим, генералы захватывали власть в стране и на протяжении долгих лет управляли ею, — не редкость. Вот и сейчас Болсонару и его сторонникам показалось, что, захватив Конгресс, им удастся отстранить действующего лидера, сев на его место.

Почему же у бывшего президента эта манипуляция не удалась? По мнению эксперта, от него так устали граждане, а силовые органы и военные до того не хотят его видеть в президентском кресле, что не поддержали его стараний в части обретения прежнего статуса.

— Болсонару очень рассчитывал, что армия его непременно поддержит в связи с его военными достижениями в прошлом, — подчеркнул политолог. — Он также рассчитывал на полицейских. Однако все надежды оказались тщетными.

Светов отметил, что без помощи армии власть в Латинской Америке никак не захватить.

8 января вандалы ворвались в здание Национального конгресса (парламента) Бразилии и устроили там погром. На кадрах с места событий были видны многочисленные разрушения, битые стекла, поломанная мебель и даже костры. К настоящему моменту всех протестующих вывели из здания, а на место происшествия прибыл действующий президент страны Лула да Силва.

Более 400 человек задержаны в столице Бразилии — городе Бразилиа — после массовых беспорядков, организованных сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару в воскресенье.