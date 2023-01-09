Фильм «Чебурашка» собрал в прокате более трех миллиардов рублей

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Российский художественный фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко с народным артистом России Сергеем Гармашем в главной роли за неделю проката сумел собрать более трех миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС в понедельник, 9 января.

Премьера картины, как уточняется, состоялась 1 января. За это время кассовые сборы «Чебурашки» составили уже 3 025 727 516 рублей, говорится на сайте ЕАИС.

По мнению кинокритика Давида Шнейдерова, фильм «Чебурашка» может стать самым кассовым в российской истории, при этом вряд ли в ближайшее время появится подобный проект.

Эксперт также объяснил, с чем связан кассовый успех картины. Кино вышло на экраны почти при полном отсутствии конкуренции в дни школьных каникул, поэтому многие родители пошли в кинотеатры с детьми.

В декабре прошедшего года «Аватар: Путь воды» возглавил рейтинг проката в России и СНГ, собрав за выходные 17 и 18 декабря 160 миллионов рублей в прокате без учета РФ и Белоруссии.