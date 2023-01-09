Депутат Мосгордумы Козлов напомнил москвичам о важности чипирования домашних животных

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Горожанам необходимо своевременно чипировать домашних животных. Об этом в понедельник, 9 января, заявил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

— Убежавшего на прогулке щенка, кошку, выскочившую в подъезд, найти гораздо проще, если животному заранее вживить чип. Эта несложная процедура практически безболезненна для животного, но в случае, если питомец потеряется, его будет проще найти, — отметил он.

Парламентарий уточнил, что в столице проживает немалое количество неравнодушных людей, готовых отнести потерянного питомца в ближайшую ветклинику, где установленный чип бесплатно просканируют и сразу же свяжутся с владельцем, сообщает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что столичный сервис поиска пропавших животных за два года помог вернуть более 350 питомцев. Он позволяет искать питомцев по базе опубликованных сообщений, создавать новые объявления и связываться с владельцами животных.

Врач-ветеринар Евгений Цыпленков рассказал «Вечерней Москве», влияет ли чипирование на организм питомца. По его словам, чип — это не что иное, как капсула размером с рисовое зернышко, состоящая из нейтральной стеклянной основы.

При внедрении в тело животного капсула покрывается тканью и не распознается иммунитетом, благодаря чему не происходит отторжения этого инородного предмета организмом.